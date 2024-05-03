في جناح ضيف بمعرض أبو ظبي للكتاب.. الدماطي يستعرض التواصل الحضاري الحي لمصر

شهد جناح مصر «ضيف الشرف» في معرض أبو ظبي للكتاب، خلال اليوم الرابع من أيامه عقد ندوة بعنوان «مصر.. تواصل حضاري حي»، شارك فيها الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وحاوره خلالها الكاتب عبد السلام فاروق.



بدأ فاروق بالتعريف بالخبير الأثري والوزير الأسبق، وعن المداخلة التي سيلقيها الدكتور الدماطي، والتي يبوح بها عنوانها من التواصل والقدرة على الديمومة والاستمرار كما هي الحضارة المصرية القديمة.



وقال الدماطي إنني حين أُبلغت بعنوان الفعالية أخذت في التفكير عن كيف يدور مسارها، فجهزت مادة علمية لعرضها، وجعلتها محتواها صفحات في الحضارة المصرية.



وطوف الدكتور الدماطي في عرض الصفحات على جمهور الحضور، يصاحبه شرح سلس، أخذ باهتمام الحضور، بدءًا من خريطة مصر، والتقسيمات الإدارية للمسئولين عن الدولة المصرية في أسرها المتتالية، وتنوعت الصفحات ما بين سياسية وعلمية وثقافية وطبية ورياضية، ليخرج الحضور على تنوعه من جنسيات عربية مختلفة بإبهار وإكبار ليسا جديدين وإنما للجرعة الرائعة من هذا التاريخ العريق.



وعقب العرض العلمي للدكتور الدماطي، تساءل الجمهور عن أهمية الحفاظ على التراث المصري الحي وغيرها من المداخلات التي أثرت الجلسة.



وكان من فقرات البرنامج الثقافي أيضًا، إذاعة جلسة بعنوان: "نجيب محفوظ في عيون العالم" للراحلين د. محمد عناني، ود. ماهر شفيق فريد، ضمن محور (نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب)، للاحتفال في دورته الرابعة والثلاثين ببلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن التسعين.



تشارك جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون للكتاب، وذلك ببرنامج ثقافي وفني، ووفد رسمي وثقافي على رأسه الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة بمنتجها الإبداعي المطبوع والفني.