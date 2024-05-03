نتنياهو: سنفعل ما يلزم لتحقيق النصر في رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه سيفعل "كل ما هو ضروري من أجل تحقيق النصر في غزة، بما في ذلك في رفح" بجنوب القطاع، رغم المعارضة الأميركية والدولية لهذا الاجتياح المرتقب.

وتحدّث نتنياهو، خلال حدث في يافا، عن المعارضة الأميركية للعملية العسكرية في رفح، قائلاً: "لأصدقائنا الأوفياء أقول: القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية، نحن من يتخذها بأنفسنا، بمسؤولية وحذر"، مضيفاً: "سنفعل كل ما في وسعنا لمواصلة حماية بلادنا".

وبشأن المناقشات داخل مجلس الوزراء عن الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع الشهر الماضي، قال نتنياهو: "كانت هناك، ويوجد خلافات بيننا حول العمليات في الساحات البعيدة والقريبة"، مضيفاً: "ولكن في نهاية المناقشة، اتخذت قراراً، وتم تلقي هذا القرار.. نحن نعمل هناك، وسنعمل هنا أيضاً".