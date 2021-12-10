عضو بالشئون الإسلامية: يجب على الجميع محاربة الفساد ومنع انتشاره

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين حث الإنسان أن يرفض الفساد والرشوة ويتعامل بضميره.



وأكد "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الفساد يضرب الجميع، ولذلك يجب علينا منع الفساد وانتشاره من خلال تطبيق قواعد القانونية داخل البلد والعمل بما جاء في الدين الإسلامي.





وأوضح أن الفساد أنواع، سواء افساد النفس أو المجتمع، فشرب الخمر والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى صورة من صور الفساد.



وأكد أن الضمير هو أكبر جهاز رقابي خلقه الله تعالى، مستشهدا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية).