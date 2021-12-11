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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ابني خرج ولم يعد.. أب يستغيث بالمسئولين للبحث عن نجله

مازن خرج ولم يعد
مازن خرج ولم يعد

أرسل القارئ عمر مازن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من غياب ابنه. وقال في شكواه نجلي مازن 15 عام في الصف الثالث الإعدادي متغيب منذ 3 ايام للتواصل 01208805561.

وطالب المسئولين بسرعة البحث عن نجله قبل حدوث كارثة له رأفة بيه وزوجته والدة نجله.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوتها للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شكاوي صدي البلد الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين رصد شكاوى المواطنين القيادة السياسية الجمهورية الواتس اب

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ابني خرج ولم يعد.. أب يستغيث بالمسئولين للبحث عن نجله

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