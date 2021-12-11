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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم فقدت أولادها الثلاثة تروي رسالة مؤثرة لنجلها

صدى البلد

إستعرض الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"،  الرسائل الأخيرة لطفل، راح ضحية انهيار غرفة بمنزله، لأمه قبل رحيله هو وإخوته.

وعرض الإعلامي عمرو الليثي، الرسائل الأخيرة والتي كتب فيها الطفل،: "أمى منى، أحلى أم فى العالم، أمى قلبك حنين".

ومن جانبها قالت السيدة منى والدة الطفل، والتى فقدت أطفالها الثلاثة فى الحادث، :"مقريتهاش وهو عايش، قريتها بعد ما مات، وأنا بقلب في كراريسه وحاجته لاقيتها، شوفتها بعد الحادثة وهما أكيد في مكان أحسن".

وأوضحت:" معنديش أغلي من ولادي وبقوم من النوم أدور عليهم، ولا يمكن اني أنساهم".

واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة الحياة عمرو الليثي

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