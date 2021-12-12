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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوكالة المصرية: نسعى لتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، على حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذلك دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية الذكية.

 

وأوضح محمد القوصي، في تصريحات له، أن ذلك لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية، وما يليه من تكنولوجيا مُتقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.

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التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول المصري وجامعة حلوان


ووقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لتدريب طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وذلك بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة الجديدة.


وشهد توقيع الاتفاقية، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران، بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.


وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لوكالة الفضاء المصرية، التي تم تأسيسها بأياديٍ وعقول مصرية وبأحدث التقنيات المتطورة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية متطورة تشهدها الصناعة المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية، مضيفًا أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي، ولهذا فهي تولى اهتمام كبير لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتوطين التكنولوجيا، بما يُحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها، وخدمة التخصصات الجديدة التي ظهرت لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

 

ويتضمن توقيع بروتوكول التعاون، تقديم الدعم والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، والاتصالات ونظم الملاحة الفضائية، ونظم تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنح الدرجات العلمية، والاستفادة من الخبرات في مجالات (تصميم هياكل الأقمار الصناعية -  اتصالات الأقمار الصناعية التحكم في وجهة القمر الصناعي وتصميم مدار القمر الصناعي - تصميم النظام الفرعي للقوى الكهربية)، وتقديم الدورات التدريبية بوكالة الفضاء المصرية، والمساعدة في زيادة النشر بالمجلات العلمية.


وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في برتوكول التعاون، الأبحاث المشتركة والمشروعات والأنشطة التكنولوجية، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية ونتائج التجارب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والنقاشية والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المُشتركة التي تهم الطرفين، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون.

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