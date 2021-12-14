مكانش قصدي.. تعليق ميريام فارس بعد تصريحاتها عن مصر

علقت الفنانة ميريام فارس، عن تصريحاتها وأزمتها الأخيرة، قائلة: “حصلي نفس الموقف اللي حصل مع شيرين”.

وأضافت ميريام فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “نصفني الأستاذ هاني شاكر، وكنت بمؤتمر صحفي أقله ساعة وأجتزء من كلامي كام ثانية ونزل وعمل عليه ضجة”.

وتابعت: “الأستاذ هاني شاكر شاف المؤتمر كله وسأل كل الصحفيين فى المؤتمر الصحفي، وكان فيه 50 وسيلة إعلامية هناك، من بينهم كان هناك على الأقل عشر صحفيين مصريين من أكثرهم خضرمة”.

وأفادت: “أنا لو غلطت بحق شعب ودولة مكانوش قاموا عليا كل الصحفيين؟ طبعا كانوا عملوا كدا، وكانت قامت القيامة بلحظتها مش بعد 24 ساعة، ومكنتش أقصد الكلام اللي أتفهم وكنت بجاوب باللبناني وله معني مختلف عن اللي فى مصر”.

وعقبت أنه سيكون لها حفلات وزيارات قريبا فى مصر، “أكيد، وانا نزلت أغنية زهرة ودولقتي هتبقي أكتر من 100 مليون مشاهد، وصورتها للشعب المصرى”.