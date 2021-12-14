وزيرة الثقافة تفتتح اليوم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم اليوم الدورة ال 28 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمسرح البالون.





يضم الحفل العديد من الفعاليات، حيث يبدأ الحفل بالسلام الجمهوري المصري، ويليه عرض فيلم قصير، عن الفعاليات المقرر إقامتها خلال الدورة الحالية، وفيلم قصير عن الراحل الدكتور فوزي فهمي، والذي تسمى تلك الدورة باسمه، وبعده فيلم عن لجنتي التحكم، ثم يتحدث رئيس المهرجان، ويليه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.





وينافس العرض الألماني «Deals with God»، ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، ويدور حول رغبة الإنسان في العبادة واحتياجه لاتباع قوة ما تحمي ضعفه، وتوجهه ليسلم لها في النهاية، من خلال ست شخصيات تدخل إلى الفضاء المسرحي عبر ثلاث غرف مختلفة،لتبدأ كل شخصية فيها في التحول جسديًا لتخلق صورة ما، إلا أن تلك الصور لا تبقى إلا لفترات قصيرة، حيث تكون أجساد تلكالشخصيات من خلال الرقص والتعبير الجسدي أيقوناتها الخاصة، والتي تتميز كلها بأنها خارقة ودون نقاط ضعف، وكأنها أتت لتتولىمقاليد الأمور في عالم يسوده الضعف والتشتت، كنوع من التعبير عن رغبتنا كبشر في الاستسلام لشيء يجذبنا، ويلفت انتباهنا، ويخترقوعينا، ليستولي عليه في النهاية.





من ناحية أخرى يخرج حفل ختام المهرجان والذي سيشهد تكريم 5 قامات مسرحية عربية ودولية بالإضافة لتوزيع جوائز الدورة الـثامنةوالعشرين يوم 19 ديسمبر الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المخرج المسرحي محمد مرسي.