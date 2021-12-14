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أخبار البلد

عبدالمجيد: بدء اشتراكات مشروع علاج "الصحفيين" 2022 غدًا وهذه التفاصيل

صدى البلد

قال أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين واسرهم يبدأ غدًا الأربعاء 15 ديسمبر الجاري وحتى 30 يناير المُقبل، بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، تيسيرًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم.

وأضاف عبدالمجيد إن التسهيلات على الزملاء تشمل وفق خطة هذا العام، تمكين الزملاء من خيارات عدة بآليات سداد الرسوم للراغبين في التقسيط على ثلاثة أشهر، وكذا في إمكانية التجديد للجميع عبر رقم «واتس آب»، (0105046423) مع اتاحة الحضور للنقابة أو إرسال مندوب، وكذلك عبر توجه الصحفي للإدارة المالية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح عبدالمجيد، أن تلك التسهيلات تأتي مراعاة للزملاء، وتمكين كافة الراغبين في الاشتراك بتذليل أي عقبات مالية أو خاصة بالانتقال، وكذلك للحيلولة دون التزاحم إعمالًا للإجراءات الاحترازية الواجبة في ظل استمرار جائحة كورنا.


وعرض عبدالمجيد الإجراءات المتاحة للاشتراك على النحو التالي:
أولًا: مُتاح تجديد الاشتراك تلقائيًا، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل المشتركين في العام السابق من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة الاستمارة المرفقة عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة، لاشتراك العام الماضي على الرقم (0105046423).

ثانيًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب تلقائيًا، بناء على إفادة بالرغبة عبر رقم الواتس السابق، على أن  تُرسل صيغة استمارة يوقعها الزميل بالإدارة المالية لمؤسسته تُفيد بطلب تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، صيغة الاستمارة سترسل للمؤسسات، وتسلم بطاقات الاشتراك لمندوب المؤسسة أو الزميل وفق رغبته.

ثالثًا: مُتاح تجديد الاشتراك تلقائيًا للمشتركين، العام الماضي، من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر الواتس.

رابعًا: الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك واستلام بطاقات الاشتراك.

خامسًا: راغبي الاشتراك للمرة الأولى، يرسلون أوراقهم وطلب الاشتراك على رقم الواتس، المدرج بهذا الإعلان، أو بالحضور للنقابة معربًا عن أمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية

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