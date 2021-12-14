غياب 4 لاعبين أساسيين.. كيف يظهر منتخب مصر أمام تونس في كأس العرب ؟

نجح منتخب مصر في الوصول إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تخطي منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدف، في مباراة لم تكن سهلة على منتخب مصر الذي استقبل هدفًا في بداية الشوط الأول ثم عاد للتعديل والفوز بعد انتهاء الوقت الأصلي واللجوء لـ 30 دقيقة كوقت إضافي.

منتخب مصر وصل إلى دور نصف النهائي رفقة منتخبات تونس وقطر والجزائر، وضرب موعدًا مع منتخب تونس الذي تخطى بصعوبة عقبة عُمان.

وأثبتت منتخبات عرب إفريقيا قوتها مقارنة بمنتخبات عرب آسيا التي لم يتأهل منها سوى قطر فقط، التي باتت مهمتها صعبة أمام منتخب الجزائر القوي.

منتخب مصر.. إصابات تُصعّب المهمة

ويعاني منتخب مصر الذي يقوده المدير الفني كارلوس كيروش، من بعض الإصابات التي قد تؤثر على تشكيلة الفريق وتجبر المدير الفني على إحداث تغييرات طارئة في القوام الأساسي للفريق.

أول الإصابات التي تضرب المنتخب كانت من نصيب محمد الشناوي حارس مصر الأول والأساسي، وأحد أسباب تفوق الفريق المصري خلال مباريات البطولة حيث يعاني الحارس من إجهاد في العضلة الخلفية.

ومن نفس الإصابة أيضًا، كشفت الأشعة احتمال غياب حمدي فتحي عن المباراة بعد خروجه من الملعب اضطراريًا خلال ممباراة الأردن.

وقال بيان اتحاد الكرة المصري إن نتائج الأشعة التي أجراها الشناوي، وحمدي فتحي، جاءت كما كان متوقعا (إصابة اللاعبين بإجهاد في العضلة الخلفية).

وقال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب: "بدأ اللاعبان بالفعل تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة الأربعاء المقبل ضد منتخب تونس" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

الغائب الثاثل عن المباراة قد يكون اللاعب أحمد حجازي مدافع المنتخب بعد تعرضه للإصابة في مباراة الجزائر وخروجه خلال الشوط الأول.

وتأكد غياب أيمن أشرف الذي يعاني من إصابة عضلية في الركبة حيث أكد طبيب النادي الأهلي أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

ما البدائل المتاحة للمصابين ؟

يدخل المدافع أحمد ياسين ضمن قناعات المدير الفني كارلوس كيروش كبديل جاهز لتعويض غياب أحمد حجازي في مركز قلب الدفاع.

وفي منتصف الملعب لا يوجد بديل لـ حمدي فتحي يلعب في مركز الوسط المدافع سوى اللاعب مهند لاشين الذي أجاد خلال لقاء الأردن السبت الماضي.

وكان المدير الفني قد دفع بأيمن أشرف في بداية مباراة الجزائر كلاعب خط وسط إلى جانب حمدي فتحي وعمرو السولية لكنه أصبح الآن مجبرًا على سد هذا الفراغ لاعبين من مراكز أخرى في حال تعرض مهند لاشين للإصابة أو الإجهاد.

أما محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ففرص لحاقه بالمباراة قائمة وفي حال غيابه سيكون محمد صبحي البديل الأول له متفوقًا على محمود جاد بحسب قناعات الجهاز الفني.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس

حراسة المرمى: محمد الشناوي ( محمد صبحي )

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد ياسين ( أحمد حجازي ) - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين ( حمدي فتحي ) - عمرو السولية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: حسين فيصل - مروان حمدي - أحمد رفعت ( مصطفى فتحي)

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الخامسة مساء غد الأربعاء على ملعب 974 في نصف نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021.