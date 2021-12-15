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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تشوق لـ فانتاج V12 الجديدة

أستون مارتن فانتاج
أستون مارتن فانتاج V12

اعلنت شركة أستون مارتن ، منذ ايام عن موعد انتاج اخر محرك فانتاج V12، والذى سيظهر لأول مرة في عام 2022 ، والان تنشر عدد من الصور التشويقية ، والتى تكشف عن الواجهة الأمامية لسيارة فانتاج 2022 الرياضية .

واظهرت الصور التشويقية لسيارة فانتاج 2022 الرياضية  ، التصميم الدقيق للسيارة الانتاجية ، بعكس ما ظهر من النموذج الأولي المموه بشكل كبير والذي تم اكتشافه أثناء الاختبار في نوربورجرينج في أغسطس الماضي .

و حصلت فانتاج V12 على مصدات أمامية أعيد تصميمها مقارنةً بسيارتي فانتاج، وفانتاج رودستر التي تعمل بمحرك V8 والتي تتميز بشبكة أكبر قليلاً، ومآخذ رأسية، ومشتت أكثر بروزًا من جزأين.

 يبدو أيضًا أن لها غطاء محرك مختلف النمط عن سابقتها. بينما لا يمكن رؤية السيارة من زوايا أخرى، يُتوقع زوجًا جديدًا من العجلات مختبئًا تحت الرفارف الأمامية والخلفية الأوسع، ومشتت خلفي أكبر مزود بأنابيب عادم مثبتة في المنتصف.

ويؤكد عدد من خبراء السيارات إلى أن إطلاق آخر فانتاج V12 في عام 2022 يمكن أن يتزامن مع التحديثات لبقية مجموعة فانتاج منذ طرح الطراز في الأصل في عام 2017، مع اتباع رودستر في عام 2020، بالاضافة الى ان أستون مارتن ستنهى على خيار علبة التروس اليدوية من مجموعتها بالكامل.

والجدير بالذكر ان أستون مارتن تستعد بالفعل للجيل القادم من كل من فانتاج و دي بي 11 اللذين سيصبحان كهربائيين بالكامل، مما يجعل الأنماط الحالية من المقتنيات المستقبلية، حيث ستكون آخر طرز مجهزة بمحرك احتراق داخلي.

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