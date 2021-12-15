عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التنوير المجتمعي.. "محو الأمية واجب وطني" في ندوة بكلية الألسن جامعة الفيوم

ندوة محو الأمية
ندوة "محو الأمية واجب وطني"

شهدت د منار عفيفي، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، اليوم ندوة "محو الأمية واجب وطني" بحضور د آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي، وعميد كلية التربية الأسبق، ورجب فاروق امبابي، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

 

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


ورحَّبت د منار عفيفي بالحضور موجهة الطلاب بالمشاركة الإيجابية ليكون لهم دور في دعم إنجازات الجامعة، والمساهمة في وضع خطتها الاستراتيجية لمحو أمية أكبر عدد من المواطنين.

 

وأشارت د. آمال ربيع، إلى أن أهداف المشروع هي بناء منظومة إيجابية تحارب الجهل وتواجه المشكلات المجتمعية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي في المناطق النائية لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

 

وأكدت ربيع  أن ترتيب الجامعة صعد من المركز ٢٤ على مستوى الجامعات إلى المركز الثامن في مشروع التنوير المجتمعي على مستوى الجامعات.

 

وأضافت أنه في العام الماضي كان المستهدف محو أمية ٢٠٠٠ شخص وبمجهود الطلاب وصل العدد إلى ٢٥٠٠ شخصًا، تم محو أميتهم وحصدت الجامعة نسبة ٤٣% من إجمالي من تم محو أميتهم على مستوى المحافظة، والتي شارك بها عدد كبير من المؤسسات الحكومية.

 

جامعة الفيوم: كلية التربية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

2d033e0d-55e7-4913-9b41-c9018fd153bc
2d033e0d-55e7-4913-9b41-c9018fd153bc
88be8d4e-cce4-48a5-8db5-273ec63dd611
88be8d4e-cce4-48a5-8db5-273ec63dd611
b1c0a29a-5c07-4743-bedd-c8041d1598ac
b1c0a29a-5c07-4743-bedd-c8041d1598ac
e6072439-98ef-4a41-8572-1b647f05cb94
e6072439-98ef-4a41-8572-1b647f05cb94
f08c24ec-44b0-4e11-bf3e-492bf128e532
f08c24ec-44b0-4e11-bf3e-492bf128e532
جامعة الفيوم محو الأمية واجب وطني ندوة بكلية الالسن مشروع

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا.. الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم ثلاث وزراء

أخبار التكنولوجيا| أوبو تزيح الستار عن هاتف Find N القابل للطي.. واتساب يطرح ميزة جديدة لـ معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ