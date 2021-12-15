التنوير المجتمعي.. "محو الأمية واجب وطني" في ندوة بكلية الألسن جامعة الفيوم

شهدت د منار عفيفي، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، اليوم ندوة "محو الأمية واجب وطني" بحضور د آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي، وعميد كلية التربية الأسبق، ورجب فاروق امبابي، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ورحَّبت د منار عفيفي بالحضور موجهة الطلاب بالمشاركة الإيجابية ليكون لهم دور في دعم إنجازات الجامعة، والمساهمة في وضع خطتها الاستراتيجية لمحو أمية أكبر عدد من المواطنين.

وأشارت د. آمال ربيع، إلى أن أهداف المشروع هي بناء منظومة إيجابية تحارب الجهل وتواجه المشكلات المجتمعية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي في المناطق النائية لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

وأكدت ربيع أن ترتيب الجامعة صعد من المركز ٢٤ على مستوى الجامعات إلى المركز الثامن في مشروع التنوير المجتمعي على مستوى الجامعات.

وأضافت أنه في العام الماضي كان المستهدف محو أمية ٢٠٠٠ شخص وبمجهود الطلاب وصل العدد إلى ٢٥٠٠ شخصًا، تم محو أميتهم وحصدت الجامعة نسبة ٤٣% من إجمالي من تم محو أميتهم على مستوى المحافظة، والتي شارك بها عدد كبير من المؤسسات الحكومية.

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