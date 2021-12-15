روسيا تتوعد بالرد على خطوة ألمانيا "العدائية".. ماذا يحدث؟

نددت سفارة روسيا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بقرار برلين طرد دبلوماسيين روس بسبب مقتل انفصالي شيشاني، ووصفتها بأنها "خطوة عدائية"، وتعهدت موسكو بالرد قريبا.

وقدمت البعثة الدبلوماسية لـ روسيا "احتجاجا شديدا" ردا على القرار الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية.

ووصف الدبلوماسيون الروس هذه الخطوة بأنها "غير مبررة"، وقالوا "من الواضح أن الخطوة عدائية لن تترك دون استجابة مناسبة، لتتبعها في المستقبل القريب".



ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي شهدت فيه برلين انتقالًا للسلطة، مع تنحي المستشارة أنجيلا ميركل بعد 16 عامًا في المنصب.

وفي وقت سابق من اليوم، حكمت محكمة ألمانية على مواطن روسي بالسجن مدى الحياة. وتم العثور على الرجل الذي يُدعى فاديم كراسيكوف، الذي يُزعم أنه عمل تحت اسم مستعار في برلين في عام 2019.

ووفقًا للمدعين الألمان، تم إرسال كراسيكوف من قبل الأستخبارات الروسية.