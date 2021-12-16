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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 4 محافظين.. وزير الشباب يطلق ماراثون للدراجات بـالمنيا السبت

وزير الشباب
وزير الشباب

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة لمحافظة المنيا، وذلك بعد غدا السبت  18 ديسمبر الجاري وسيكون في استقباله وحضور محافظي أسيوط وبني سويف والفيوم.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الشباب والمحافظين ماراثون للدراجات من أمام مبني ديوان عام محافظة المنيا في العاشرة صباحا ثم عقد لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة في تمام الساعة 11 صباحا.

كما ستتضمن الزيارة تفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين ومركز شباب جبل الطير القبلية بمركز سمالوط ومركز شباب بنى مزار  ونادي بني مزار الرياضي، مركز شباب البهنسا ببني مزار.


وفي سياق متصل افتتح المحافظ اللواء أسامة القاضي فعاليات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة بمقر نادى المنيا الرياضي بمشاركة فرق من 4 محافظات تضم المنيا والإسماعيلية والفيوم واسوان.

بحضور الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمحافظة والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي.

واكد المحافظ في كلمته أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات ومن أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.

 

المنيا الفيوم السيسي محافظة المنيا محافظ المنيا أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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