إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز أبو النمرس والعياط

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة خط مواسير مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية بدون ترخيص بعزبة فؤاد سلطان وذلك بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .
وذلك في اطار الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التعديات ومواجهه كافه المخالفات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
كما قام مركز العياط بمتابعة من محمود فؤاد رئيس المركز بإزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية بالوحدة المحلية بالقطورى والمخالفة عبارة عن أساسات وحوائط بالبلوك وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .