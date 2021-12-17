22 ديسمبر.. عبد الله الرويشد يلتقي فهد الكبيسي بحفل في موسم الرياض

أعلن حساب تويتر الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل حفل الفنان عبد الله الرويشد والفنان فهد الكبيسي، ضمن في ليالي اوايسس بموسم الرياض، إذ ينتظر الحفل يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري.

تعال وما بقى لنا يوم .. في حضور أصواتهم يطربنا 🎼

الفنان عبدالله رويشد والفنان فهد الكبيسي جايين بأعذب أغانيهم في ليالي #اوايسس 🌌🎶

احجز تذكرتك الحين ❤️https://t.co/ABbZV7elFc@OasiszoneSa#موسم_الرياض pic.twitter.com/ZtSLnQ5S2L — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 17, 2021

أحدث أعمال عبدالله الرويشد

حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.

كلمات أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد

التقينا بعد ما فات الاوان

اجمعتنا الصدفة في نفس المكان

بس مو نفس الحنان والامان

اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان

التقينا

***

افترقنا واجتمعنا من جديد

بس شوقي ماهو شوقي

انا احس قلبي معاك ثلج وجليد

بس غدرك نار تحرق في عروقي

***

رد للي جيت منه

اللي دمرني و خذاك

لو زرعت الدنيا جنة

لحظة ما ابقى معاك

عمري كله كان بيدك

فرصة وضاعت من ايدك

انا اسف لازم امشي

في غيرك ينتظرني

اللي لو دمعة برمشي

يحتضنها ويحتضني

وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي