عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 ديسمبر.. عبد الله الرويشد يلتقي فهد الكبيسي بحفل في موسم الرياض

عبد اللة الرويشد
عبد اللة الرويشد - فهد الكبيسي

أعلن حساب تويتر الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل حفل الفنان عبد الله الرويشد والفنان فهد الكبيسي، ضمن  في ليالي اوايسس بموسم الرياض، إذ ينتظر الحفل يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري. 

أحدث أعمال عبدالله الرويشد 

حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد. 

 

كلمات أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد 

التقينا بعد ما فات الاوان
اجمعتنا الصدفة في نفس المكان
بس مو نفس الحنان والامان
اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان
التقينا
***
افترقنا واجتمعنا من جديد
بس شوقي ماهو شوقي
انا احس قلبي معاك ثلج وجليد
بس غدرك نار تحرق في عروقي
***
رد للي جيت منه
اللي دمرني و خذاك
لو زرعت الدنيا جنة
لحظة ما ابقى معاك
عمري كله كان بيدك
فرصة وضاعت من ايدك
انا اسف لازم امشي
في غيرك ينتظرني
اللي لو دمعة برمشي
يحتضنها ويحتضني
وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي

الرويشد عبد الله الرويشد الفنان عبد اللة الرويشد فهد الكبيسي الرياض السعودية موسم الرياض

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 4-0 في الدوري الألماني

بعد طلاق شيرين وحلق شعرها.. منشور مؤثر من والد حسام حبيب

الصحة: تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و43 وفاة

أنوشكا: هناك بعض المشاهد على الريد كاربت «أوفر ومش بتاعتنا»

عمرو عابد وكريم قاسم يكشفان كواليس التحضير لفيلم "الحفرة".. فيديو

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

قرار جديد| رسوم السحب والاستعلام في ماكينات الصراف الآلي خلال 2022

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ