إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك في القليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار فوزى أبو زيد بإحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته خلف الحاجز الخرسانى بطريق شبرا بنها الحر بنطاق مركز شرطة قليوب لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما وحددت جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1257 لسنة 2021، جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 22 لسنة 2021 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها أن المتهمين "رجب ح أ" 27 سنة سائق توك توكو "علاء ع س" 30 سنة سائق توك توك، قتلا المجني عليه "محمد أ ف" 16 سنة سائق توك توك عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه فعزما على التخلص منه بأن نصبا له شركا واستدرجاه إلي أحد الأماكن وما سنحت لهما الفرصة حتى تعدوة عليه بسلاح أبيض أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى وسرقا مركبة التوك توك الخاص به وفرا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة خلف الحاجز الأسمنتي الجانبي لطريق شبرا بنها الحر في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه إصابات بالرأس، وخلال البحث حضر لديوان المركز المدعو "أحمد.ف.م " 47 سنة موظف وقرر بتعرفة علي الجثة وأنها لنجله المدعو "محمد" 16 سنة سائق توك توك.

وبسؤاله قرر بأن نجله خرج للعمل على مركبة التوك توك منذ أسبوع ولم يعد للمنزل.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكب الواقعة، وهما كل من "علاء.ع.س" 29 سنة، و"رجب.ح.أ"27 سنة، سائقين توك توك، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.