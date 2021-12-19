زاهي حواس: كيروس مدرب منتخب مصر جابلي القلب.. فيديو

علق زاهي حواس وزير الأثار الأسبق علي هزيمة منتخب مصر بسبب كيروش قائلا " هو في مدرب يقول أنا بجرب في بطولة بـ 5 مليون دولار لافتا إلي أن تغيراته سيئة جدا وليس لدية فكرة .

وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن مدرب المنتخب جبالي القلب في ما تش الأردن قائلا " أنا زعلان ومضايق نفسيا " ، وكيروش لا يجب أن يكون مدربا للمنتخب القومي .



وأوضح زاهي حواس ، نعمل الأن أنا وفريق مصري علي إيجاد مقبرة جديدة، مؤكدا أن الأدوات البدائية للبحث عن الأثار في الماضي هي التي مازالت تستخدم حتي الأن ومنها الشاكوش والأجنة .