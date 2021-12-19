الإسكندرية تنفي شائعة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع

نفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع.

وتوضح أن ما تم نشره غير صحيح، مشيرة إلى أن تعطيل الدراسة جاء لمدة يومين فقط هما الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية ووفقاً للتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية.

وتناشد المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط حرصاً على تحري الدقة في نقل وتداول البيانات.