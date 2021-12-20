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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم ذكري: غياب لاعبي المصري عن قائمة المنتخب غير منطقي. فيديو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قال كريم ذكري مدير الكرة في النادي المصري البورسعيدي، إن لاعبي الفريق تعافوا تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا، باستثناء 3 لاعبين، مشيرًا إلى أن الحالات تحولت من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف ذكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، أنه طارق حامد كان ولا بد أن يتواجد في قائمة المنتخب الوطني المبدئية المشاركة بكأس أمم إفريقيا، خاصة وأنه لاعب لا غنى عنه.

وأشار ذكري، إلى أن هناك أكثر من لاعب بصفوف المصري البورسعيدي، كان يستحق التواجد بقائمة المنتخب الوطني، مضيفًا «نمتلك أكثر من لاعب مثل فريد شوقي ومحمد عنتر ومحمد موسى وغيرهم، يستحقون التواجد بالقائمة، لكن استبعادهم أمر غريب».

واختتم تصريحاته، أن أحمد رفعت الذي تألق بشكل لافت للأنظار الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي، لم ينضم للمنتخب الوطني، وعندما رحل عن الفريق انضم، مشددًا أن المصري دائمًا ما يكون في المربع الذهبي، وبالتالي لاعبيه لا بد أن يكون لهم دور مع المنتخب.


 

كريم ذكري النادي المصري البورسعيدي فيروس كورونا طارق حامد المنتخب الوطني

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