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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

صدى البلد

حصد الشيف نصرت التركي شعبية كبيرة حول العالم والذي اشتهر باسم شيف الملح أو رشاش الملح  نظرا لتميزة في طريقة رشه الملح على الطعام اثناء الطهي إلا أن هذه الشهرة لم تشفع له وتعرض لانتقادات لاذعه بسبب أمه من متابعيه على حسابه الشخصي على انستجرام .

الشيف نصرت التركي ووالدته 

أثار "نصرت جوكتشي" صاحب المطعم المليونير الذي يمتلك  سلسلة مطاعم اللحوم باهظة الثمن Nusr-Et انتقادات بعد مشاركته لمقطع فيديو خلال لقائه الأخير مع والدته مما دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب استمرار حياة والدته المتواضعة ، على الرغم من ثروتها الهائلة.

 

 من هو الشيف نصرت التركي

الشيف نصرت جوكتشي مولود في تركيا ، 38 عامًا ، والمعروف باسم Salt Bae ، مشهورًا منذ عدة سنوات ، بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر طريقة تتبيلته المميزة لشرائح اللحم،  ويقال الآن أن ثروته  تساوي 44 مليون جنيه إسترليني.

 

كما يمتلك الآن أكثر من 15 مطعمًا في مدن حول العالم ، بما في ذلك دبي وميامي ولندن ، مع مشاهير مثل كونور ماكجريجور ، بي ديدي ، ديفيد بيكهام وليوناردو دي كابريو يقال إنهم معجبون بالعلامة التجارية. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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