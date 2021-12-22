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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتفاق على التعاون الدولي.. غادة والي: جائحة كورونا عمقت الاهتمام بمكافحة الفساد|فيديو

غادة والي وكيل الأمين
غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الدول التي تستضيف مؤتمرات مكافحة الفساد هي التي تضع الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلالها، بينما الدول الأطراف هي التي تختار الموضوعات التي تهم العالم.

وأضافت غادة والي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن قضية الفساد تكتسب أهمية كل عام، لافتة إلى أن مواجهة الفساد أصبح ضمن اهتمامات على كل دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا.

وتابعت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة: لذلك طلبت الولايات المتحدة الأمريكية استضافة المؤتمر الذي سينعقد بعد عامين.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن تشريعات الفساد تكون محلية وتختلف من دولة لدولة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد وهناك اتفاق على التعاون الدولي.
 

غادة والى اخبار التوك شو الأمم المتحدة مكافحة الفساد شريف عامر

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