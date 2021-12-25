مدرب حراس الإسماعيلي يوجه نصيحة لـ فوزى بعد انضمامه إلى المنتخب

أكد سيد توفيق مدرب حراس مرمي الإسماعيلي أن العمل والاجتهاد وتقديم الأفضل دائما في التدريبات هو السبيل الأوحد لأى حارس مرمى يرغب في أن يكون مميزا

وأشار توفيق خلال تصريحاته الي ان محمد فوزي حارس مرمى الفريق يعمل بجد خلال التدريبات والمباريات ويحاول تقديم افضل أداء له وذلك سبب دخوله قائمة منتخب مصر .

وأضاف :”تواجد فوزى حتى إذا كان في القائمة المبدئية لمنتخب مصر يعود لتوفيق من الله سبحانه وتعالى بجانب جهد وتعب كبير خلال فترة طويلة وتركيز على التفاصيل الصغيرة التى تؤدى دائما إلى تحقيق الأهداف الكبيرة بشكل تدريجي”.

وعن نصائحه لفوزى قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة فقد أجاب :”أطالبه بالاستمرار على نفس الإصرار والعزيمة والجد في التدريبات والمباريات ،وأتوقع أن يكون له شأن كبير فى الفترة المقبلة”.

وأسترسل :”محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وفقا للواقعية سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا نظرا لخبراته السابقة مع فريقه على الصعيد المحلى والقاري بجانب مشاركاته مع المنتخب فى أكثر من بطولة سابقا ، ولكن بالتأكيد كرة القدم علمتنا أنه لا يوجد بها أية ثوابت وهناك دائما متغيرات”.

وبسؤاله عن الحارس الأفضل فى أفريقيا بشكل عام فقد كشف قائلا :”إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال وتشيلسي الإنجليزي والذى كان ضمن المرشحين لنيل لقب الحارس الأفضل في العالم بآخر نسخة والمتوج مع فريقه بدوري أبطال أوروبا هو الأفضل في رأيي”.

وتابع تصريحاته :”منتخب مصر لديه خبرات وباع كبير فى أفريقيا وأتوقع وصوله لنهائيات البطولة ، رغم وجود منتخبات قوية منافسة على رأسها الجزائر الذى يحتفظ بسلسلة طويلة من اللاهزيمة وأيضا المغرب إضافة للكاميرون البلد المضيف والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار”.

-واختتم مدرب الدراويش :”منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش باتت لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين وهو يصب في صالح المنتخب الذى نتمنى له التوفيق فى إسعاد الشعب المصرى”.