الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"

وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة "كأس الرابطة"، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الأولى من "كأس الرابطة"، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.

وفي وقت سابق، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية:" كأس الرابطة كان من المفترض أن يقام خلال بطولة أمم أفريقيا وتنتهي خلال وقت البطولة ، لكن الزمالك كان قد حصل على موافقة بمعسكر في الإمارات خلال الفترة من 1 حتى 9 يناير والأهلي لديه كأس العالم للأندية يوم 5 يناير وسيُسافر يوم 31 ديسمبر الجاري وبالتالي الفرصة لدي من بعد يوم 9 حتى يوم 30 يناير".

وأضاف :"حساباتي أن نخوض النهائي وقبل النهائي لكأس الرابطة في أجندة شهر يونيو ونلعب 5مباريات من يوم 12 يناير؛ فأحاول أبعد عن مباراة الافتتاح لكأس أمم أفريقيا يوم 9 ومباريات مصر في أمم أفريقيا ونبدأها يوم 12 و 13 و14 كل مجموعة يوم ونقف عند يوم 30 ثم نلعب النهائي وقبل النهائي في فترة الأجندة الدولية من 1 يونيو حتى منتصف الشهر ذاته".

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.