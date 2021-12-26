عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"

صدى البلد

وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة "كأس الرابطة"، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الأولى من "كأس الرابطة"، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.

وفي وقت سابق، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية:" كأس الرابطة كان من المفترض أن يقام خلال بطولة أمم أفريقيا وتنتهي خلال وقت البطولة ، لكن الزمالك كان قد حصل على موافقة بمعسكر في الإمارات خلال الفترة من 1 حتى 9 يناير والأهلي لديه كأس العالم للأندية يوم 5 يناير وسيُسافر يوم 31 ديسمبر الجاري وبالتالي الفرصة لدي من بعد يوم 9 حتى يوم 30 يناير".

وأضاف :"حساباتي أن نخوض النهائي وقبل النهائي لكأس الرابطة في أجندة شهر يونيو ونلعب 5مباريات من يوم 12 يناير؛ فأحاول أبعد عن مباراة الافتتاح لكأس أمم أفريقيا يوم 9 ومباريات مصر في أمم أفريقيا ونبدأها يوم 12 و 13 و14 كل مجموعة يوم ونقف عند يوم 30 ثم نلعب النهائي وقبل النهائي في فترة الأجندة الدولية من 1 يونيو حتى منتصف الشهر ذاته".

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.

مصر الأهلى الزمالك لجنة المسابقات رابطة الأندية كأس العالم للاندية كأس العالم أمم أفريقيا كأس الرابطة رابطة الأندية المحترفة

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/12/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الإعلان عن موعد قرعة النسخة الأولى لـ "كأس الرابطة"

تقرير: أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل لاستقبال الاحتفال بليلة رأس السنة والعام الجديد

أبو العينين يهنئ المسيحيين الكاثوليك والأنبا توماس عدلي بعيد الميلاد المجيد

الشناوي: محمد صلاح دعمني بعد الإصابة.. ومفاوضات تشيلسي جاءت عبر "وكيل لاعبين"

جمال علام: تواجد حازم إمام ومحمد بركات في قائمتي الانتخابية "مكسب كبير" للجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

تعرض للخنق قبل قتله.. كواليس جديدة حول مقتل مصري بإيطاليا.. صور

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ