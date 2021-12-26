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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2800 مخالفة مرورية في القليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2807 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2807 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1025 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1380 مخالفة متنوعة وضبط 65 سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و49 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 15 دراجة غير مرخصة، وتحرير 27 مخالفة ملصقات، و218 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 21800 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب وأسفرت عن تحرير 24 مخالفات متنوعة على نموذج 125 وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية الحركة المرورية النيابات المختصة مباحث المرور قائدي المركبات

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