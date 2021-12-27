التمثيل التجاري: نجحنا في فتح أسواق جديدة للصناعات الغذائية في القارة الإفريقية

أكد وزير مفوض يحيي الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن التمثيل التجاري نجح في فتح أسواق جديدة للصناعات الغذائية في القارة الإفريقية.

وأضاف يحيى الواثق بالله، في حوار عبر زوم، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أنه لنا مكاتب تعمل في الخارج لجذب الاستثمارات وفتح أسواق خارجية وخاصة في دول أفريقيا.

وأشار وزير مفوض يحيي الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن مشروعات النقل البري والبحري تساعد في تعزيز تواجد المنتجات المصرية إلى إفريقيا.

وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن نستهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مستدركا أن نسعى لزيادة الاستثمارات والصادرات إلى القارة الإفريقية.

وتابع وزير مفوض يحيي الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن ٦٠٠ مليار دولار حجم الاستيراد الأفريقي لأكثر من ٦٠ دولة أفريقيا، لافتا إلى أن هناك توجهات واضحة بالتوجه إلى القارة الإفريقية.