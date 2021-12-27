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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جودة إدارة سلامة الغذاء.. ورشة عمل بمعهد تكنولوجيا الأغذية

معهد تكنولوجيا الأغذية
معهد تكنولوجيا الأغذية

افتتح د. شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب برنامج تدريبى بعنوان " ISO 22000: 2018 " لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية والباحثين بمراكز البحوث وشباب الخريجين و طلاب الجامعات المصرية .

 


وقال عرفات أن آيزو 22000 معيارا معترفا به دوليا يجمع بين نهج ISO 9001 لإدارة سلامة الأغذية وHACCP  لضمان سلامة الأغذية على جميع المستويات. ويوضح المعيار كيف يمكن للمؤسسة أن تثبت قدرتها على التحكم في مخاطر السلامة لضمان أن الغذاء آمن. يهدف البرنامج الى تعريف المتدربين بمنهج التعلم السريع لجودة إدارة سلامة الغذاء أيزو 22000 لتمكينهم من تنفيذ تطبيق أنظمة سلامة الغذاء و ذلك من خلال الفهم الواضح لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 22000 : 2018 والمعايير المرتبطة بمبادئ تحليل المخاطر للأغذية و أيضا فهم مبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء و العمليات و التقنيات المستخدمة لتقييم و إدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.

 

يأتى ذلك انطلاقا من الدور الرائد لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى تطوير و تحديث التصنيع الغذائى و ذلك من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية فى مصانع الأغذية وكذلك تدريب ودعم العاملين فى مجال التصنيع الغذائى  .

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