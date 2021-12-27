إعلامي لبناني: حزب الله يتحمل المسؤولية بالتدخل والقتال خارج البلاد

علق الاعلامي اللبناني طارق أبوزينب على تصريحات المتحدث الإعلامي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، حيث قال : بعد كشف متحدث التحالف عن أدلّة جديدة تثبت تورّط مليشيا "حزب الله" اللبناني المصنف دوليا" وعربيا" بالارهابي و بالقتال والتدريب والتخطيط بجانب مليشيا الحوثيين الاٍرهابية في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة العربية السعودية ، فأصبح حزب الله اللبناني يتحمل المسؤولية بالتدخل و القتال خارج حدود لبنان وانخراطه في المعارك اليمنية بجانب مليشيات الحوثيين الارهابية واستهداف المملكة العربية السعودية .

واكد الاعلامي طارق أبوزينب في تصريحات خاصة ان التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل باحترافية واهدافه مشروعة و محددة ضمن الميثاق الانساني والدولي ، فالتحالف العربي يحرص على سلامة المدنيين وعين ساهره للقضاء على الارهابيين ويعمل بجهد لترسيخ الامن والامان على كافة الاصعدة لضمان سلامة الآمن في اليمن والسعودية والمنطقة من الاعتداءات الارهابية ، بينما تعمل ايران ومليشياتها الارهابية لضرب استقرار المنطقة وقصف الاحياء المدنية الآمنة في اليمن والسعودية وذلك لتنفيذ مخططها الطائفي والاجرامي .

واضاف الاعلامي طارق أبوزينب : لا تكفي الأزمات الداخلية اللبنانية التي يعيشها العهد والسلطة الحاكمة حتى تضاف إليها أزمات تداعيات تدخل مليشيا «حزب الله» في حروب المنطقة

لم تكد تنتهي أزمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بتقديم استقالته حتى أتت الأزمة الجديدة مع الإعلان الصاعق من قوات «التحالف العربي» حول دور «حزب الله» في الحرب اليمنية بانتظار الأجوبة من الحكومة اللبنانية ، والاعتراف بنشاط حزب اللّه و امتداده إلى خارج لبنان ونشر الدمار في المنطقة والعالم، ويتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وتابع الاعلامي طارق أبوزينب : و بعد فضح التحالف العربي بالادلة لمليشيا حزب اللّه اللبناني واستهدافه السعودية ، ارتفعت اصوات لعدد كبير من الناشطين اللبنانيين والإعلاميين الشرفاء المناهضين للمشروع الايراني في لبنان والمنطقة يطالبون قيادة التحالف العربي بالموافقة لزيارة تضامن لوحدات المشاركة في التحالف العربي و التي تتصدى لاعتداءات مليشيات الحوثيين و حزب الله على المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن، كتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها النبيل وجيشها باعتبارهم خط الدفاع الاول عن الامة العربية والاسلامية .