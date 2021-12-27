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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس يشهد افتتاح مشروعات كهرباء بالصعيد .. ونواب : ساهمت فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .. ومصر حققت طفرة في كل القطاعات خلال الفترة الماضية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 مجمع بنبان للطاقة الشمسية احد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة
مايسة عطوة: 

الرئيس السيسي أعاد للوجه القبلي مكانته وهيبته فى أسبوع الصعيد
برلماني: 

افتتاح السيسي لمشروعات الصعيد دليل على أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات

أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرار فعاليات افتتاحه للمشروعات الكبرى في الصعيد، آخرها مشروعات توشكى ومحافظة أسوان ، وأكدوا أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بجهود وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد ، والتي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، ومنها المشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "أسبوع الصعيد" وذلك في ثالث محطاته بـ " أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان.

ولفتت النائبة مايسة عطوة ، فى بيان صحفى لها، إلى أهمية تكليف الرئيس السيسي باعتبار ملف الكهرباء، مسألة أمن قومى يجب حلها على وجه السرعة.

وأوضحت عطوة ، أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في  مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

واردفت عضو مجلس النواب، أن المشروع يسهم بشكل كبير في تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء وتم انشائها على مساحة 85 فدانا بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط، وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر، ويعتبر من أكبر الإنجازات التي تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ، ليس في مصر وحسب بل في الشرق الأوسط، ويسهم المشروع بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء.

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بأسيوط، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرار فعاليات افتتاحه للمشروعات الكبرى في الصعيد، آخرها مشروعات توشكى ومحافظة أسوان.

وأوضح الكحيلي في بيان له مساء اليوم الإثنين، أن مصر حققت طفرة في كل القطاعات خلال الفترة الماضية رغم التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية وفرت آلاف الفرص خصوصا لأبناء الصعيد الذي ظل مهمشا لسنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما حققته الدولة المصرية في قطاع الكهرباء على وجه الخصوص في عهد الرئيس السيسي فاق كل التوقعات، منوها أن عرض مشروعات الصعيد وافتتاحها من قبل الرئيس السيسي يؤكد فعلا أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات فقط بل أفعال على أرض الواقع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات توشكى الكهرباء الطاقة الشمسية

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