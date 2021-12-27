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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الاتحاد السكندري تهزم الشرقية للدخان في الدوري الممتاز

طائرة الاتحاد السكندري
طائرة الاتحاد السكندري

استطاع اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد سمير، الفوز علي ضيفه فريق الشرقية للدخان بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في الدوري الممتاز هذا الموسم.


و جاءت نتائج الأشواط علي النحو التالي:


الشوط الأول : 25-23
الشوط الثاني : 25-13
الشوط الثالث : 25-21

 

 

 

 محمد عطوة يفسخ تعاقده مع الاتحاد السكندري لهذا السبب


فسخ محمد عطوة لاعب الاتحاد السكندري تعاقده مع النادي بالتراضي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.


جاء ذلك بعد وضع محمد عطوة على قائمة الانتظار مطلع هذا الموسم بناءً على تعليمات حسام حسن المدير الفني للفريق.

 

وقرر حسام حسن منع محمد عطوة من خوض التدريبات الجماعية بعد افتعاله الأزمات عقب وضعه في قائمة الانتظار.


وحاول محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد حل الأزمة بين الجهاز الفني ومحمد عطوة لكن دون جدوي لتنتهي بفسخ التعاقد
 

 

 

 

 

 

الدوري الممتاز الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري طائرة الاتحاد السكندري الشرقية للدخان

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