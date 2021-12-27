الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. تعرف على التفاصيل

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تحويل شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى التحقيق.

ويأتي ذلك بسبب اشتباكه مع زميله في الفريق أحمد مصطفى، على هامش مران الفريق، الذي اقيم مساء اليوم الإثنين، وهو ما جعل الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لطردهما من المران.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، قرر في الساعات الماضية تغريم شكري نجيب، 20 ألف جنيه، لتغيبه عن المران بدون الحصول على إذن مسبق.

ويرفض المهاجم صاحب الـ28 عامًا، تجديد عقده مع الدراويش، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لرغبته في خوض تجربة جديدة الموسم المقبل، خاصة بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز.