السولية عن خسارة الدوري الموسم الماضي: قصرنا ومش هنعلق على شماعات

أكد عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صعوبة الدوري المصري هذا الموسم، مشددا على أن خسارة لقب الدوري خلال الموسم الماضي كان بسبب تقصير اللاعبين وعدم التركيز.

قال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدوري هذا الموسم سيكون صعبا للغاية، فمعظم الأندية قوية وأصبحت تمتلك قوة مالية"

أضاف: "معظم الفرق أصبح لديها لاعبين مميزين، لذلك البطولة ستكون قوية وكل الفرق قريبة من بعضها البعض"

وحول خسارة بطولة الدوري في الموسم الماضي قال: "كان ذلك تقصير مننا كلاعبين لن نعلق فقدان البطولة على شماعات، كان لدينا فرصة لحصد اللقب إذا فزنا بالمؤجلات ولكننا قصرنا كلاعبين وفقدنا تركيزنا"

وختم حديثه قائلا: "الأمر كان في أيدينا وكان يمكننا حسم اللقب لصالحنا ولكننا فقدنا نقاطا كثيرة في المؤجلات"