تنمية الصعيد.. الزراعة: 241 مشروعا بتكلفة 17 مليار جنيه |تفاصيل

استعرض السيد القصير وزير الزراعة أمام فخامة الرئيس السيسي جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة بمحافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات ، والتي تركزت في المجالات التالية:

1.تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية بمحافظات الصعيد.

2.تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي.

3.التوسع الرأسي للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية.

4.خدمات دعم المزارعين.

5.خدمات دعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد.

6.تنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين.

7.مشروعات النفع العام في إطار دعم مبادرة حياة كريمة.

8.التسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين بمحافظات الصعيد.

9. التحول الرقمى

وأضاف أنه على صعيد المشروعات الزراعية التنموية والخدمية المنفذة في الصعيد ‏بلغ عدد المشروعات 241 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد ‏ويتركز معظمها فى :

- مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة

- إقامة وانشاء منشآت خدمية

- الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين



بالإضافة الى انشاء مركز الأقصر التنسيقى للإبتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائى وتعاون جنوب-جنوب للقضاء التام على الفقر في أفريقيا ، وهو مركز لتدريب صغار المزارعين بالأقصر وكل محافظات الصعيد ودول القارة الإفريقية وأيضاً ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أن مشروعات التوسع الأفقي ‏بلغت إجمالى المساحة التى تم اضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات / توشكى / الوادي الجديد / الفيوم / غرب المنيا / غرب غرب المنيا .

وأوضح أن مشروعات التوسع الرأسي .. فقد تم دعم المزارعين من خلال استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر ( 55 صنف) ، كما تنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة ( 1 مليون فدان) ، فضلا عن تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الري بمحافظات بني سويف / المنيا / قنا / الوادي الجديد فى مساحة ( 300 ) ألف فدان .

ولفت إلي أنه جاري تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل ، وأيضا تحديث نظم الرى فى أطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد.

‏و تقدم الوزارة العديد من الخدمات لدعم المزارعين فى محافظات الصعيد ، من خلال 14 محطة بحثية (استنباط اصناف وانتاج تقاوى ) ، و 58 محطة زراعة آليه ، و112 منفذ توزيع تقاوى وأيضا 5 محطات غربلة و تعبئة التقاوى.



وأشار إلي أن هناك 13 معمل فرعى للصحة الحيوانية - بالإضافة الى تقديم خدمات دعم المزارعين فى

الأسمدة الأزوتية حيث بلغ إجمالى الدعم 4.5 مليار جنيه ، كما تم توزيع 90 ألف طن تقاوى للمحاصيل الأستراتيجية بأسعار مدعومة .

ولفت إلي أن هناك 3200 آله زراعية تستخدم فى الميكنة الزراعية الحديثة وخدمات تحسين التربة ، كما تم دعم عمليات المكافحة المتكاملة لأهم الآفات بالإضافة لوجود عدد 16 قاعدة لرصد ومتابعة ومكافحة الجراد الصحراوى لمنع دخوله من البلاد المجاورة .



- وفى إطار زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من محافظات الصعيد فقد تم:

‏• تكويد 650 مزرعة من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية



- ‏• فتح 55 سوق تصديرى فى أطار فتح أسواق تصديرية تستوعب حاصلات الصعيد



- ‏• إعتماد ومراقبة المناطق الخالية من العفن البنى لتصدير البطاطس لمساحة 200 ألف فدان.



- ‏• تكويد وإعتماد 162 محطة من محطات ومراكز تعبئة للتصدير



- ‏وفى مجال دعم تنمية الثروة الحيوانية

‏المشروع القومى للبتلو :



- ‏فقد بلغ إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو حوالى 1.8 مليار جنيه وبلغ عدد الرؤوس 120 ألف رأس بإجمالى 11 ألف مستفيد .

- ‏• كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم بطاقة 15 ألف رأس

- ‏• مزرعة الجاموس المحسن وراثياً بغرب غرب المنيا 1500 ألف رأس تستخدم كنموذج لتشجيع المستثمرين فى هذه المناطق .

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مراكز تجميع الألبان :



- ‏• وفى اطار توجيهات سيادة الرئيس بتطوير مراكز تجميع الألبان فقد تم تطـوير وانشـــاء عـــدد 25 مركـــز منها منها 4 مراكز تابعة لوزارة الزراعة و 21مركز بتمويل ذاتى أو بقروض ميسرة 5% ، كمـــا يستهدف انشـاء 33 مركـز آخـر فـى اطــار مبــادرة حيــاة كريمة ضــمن مجمع الخدمات الزراعية.



- ‏خدمات دعم الثروة الحيوانية:

- ‏• عدد 1700 قافلة بيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتحديث 126 وحدة بيطرية.



- ‏• التأمين خدمات التأمين على الثروة الحيوانية لعدد 3 مليون رأس بإجمالى قيمة تعويضات بلغت 33 مليون جنيه



- ‏• تم إنشاء 233 نقطة تلقيح جديدة لدعم التحسين الوراثي

- ‏• فى مجال الأستثمار الداجنى :

- ‏ - تم طرح 8 مناطق بالإضافة الى بالاضافة إلى 13موقع تابع لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

وفى مجال الثروة السمكية



- ‏- تم طرح 9 مناطق للاقفاص السمكية فى البحر الاحمر.



- ‏- تدعيم الثروة السمكية فى بحيرة السد العالى و النيل والبحيرات بـ 275 مليون أصبعية بلطى من المفرخات السمكية.



- ‏- دعم 7000 صياد من خلال مبادرة " بر أمان ".



- ‏• فى إطار تدعيم التحول الرقمى فى مجال الزراعة فقد تم :



- ‏- تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى كل محافظات الصعيد .



- ‏- فقد بلغ عدد الحيازات المسجلة على المنظومة 1.45 مليون حيازة ،كما بلغ عدد الكروت المطبوعة 1.3 مليون كارت بمساحة 1.5 مليون فدان سلم منها للمزارعين والفلاحين 530 الف كارت وجارى تسليم و طباعة الباقى.



- ‏- تم تأهيل ودعم كل الجمعيات الزراعية مبحافظات الصعيد البالغ عددهم 1914 جمعية بأجهزة التابلت ونقاط البيع (ماكينة POS) لتنفيذ عمليات إدخال البيانات و تعديلها وتسجيل عمليات الحصر وصرف الأسمدة من خلال المنظومة.



- ‏- تم إطلاق تطبيق هدهد ( مساعد الفالح الذكى) بالتنسيق مع وزارة الأتصالات لتدعيم الإرشاد الزراعى و تسهيل التواصل مع المزارعين والفلاحين فى كل المحافظات .



- ‏- جارى حالياً اختبارت تطبيق الأستفادة من الذكاء الأصطناعى فى حصر المحاصيل الزراعيى

- ‏- تم تركيب حوالى 490 ماكينة A T M فى فروع البنك الزراعى وبعض المناطق التى تخدم المزارعين والفلاحين فى ريف وصعيد مصر .



- ‏- المنصة الزراعية الألكترونية ( أجرى مصر ) التى تسهل علميات تسويق وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وتقلل حلقات التسويق وتوفر عمليات الدفع باستخدام كارت الفلاح.

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‏في إطار مبادرة "حياة كريمة»



- ‏فقد بلغ عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة عليها باجمالي 2070 مشروع منها:



- ‏- 2700 مشروع من من مشروعات النفع العام (منشآت تعليمية وخدمية وصحية ورياضية ودور عبادة وغيرها )

- ‏- 270 مشروع لمشروعات حياة كريمة

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- ‏كما بلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية فى محافظات الصعيد من المرحلة الأولى 210 مجمع بتكلفة 1.2 مليار جنيه تضم :



- ‏- 210 جمعية زراعية

- ‏- 199 وحدة بيطرية

- ‏- 193 مركزا إرشاديا

- ‏- 33 مركز تجميع الألبان



- ‏وفي اطار مبادرات الدولة لتقديم التسهيلات والخدمات التمويلية لمزارعي الصعيد فقد بلغ:

- ‏- إجمالى قيمة التمويل 27 مليار جنيه ، وإجمالى قيمة الدعم 1.5 مليار جنيه وبلغ إجمالى عدد المستفيدين 1.1 مليون مستفيد.



- ‏- 2.2 مليار جنيه إجمالى الإعفاءات للمتعثرين بإجمالى 148 ألف مستفيد من الإعفاءات .



- ‏- 450 فرعا للبنك الزراعى المصرى لخدمة أهالي الصعيد



- وتابع قائلا:"‏وختاماً فإن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة شهدتها محافظات الصعيد خلال السنوات السبع الماضية فى جميع المجالات التنموية والخدمية ، وما أتخذ من خطوات جادة لتغيير وجه الحياة فى محافظات صعيد مصر لهو تأكيد على قدرة المصريين تحت قيادتهم الوطنية المخلصة على تحقيق الحلم والعبور نحو مستقبل مشرق للوطن والمواطنين" .