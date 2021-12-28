محمد شبانة: الغرض من التشكيك في قرعة أفريقيا ركوب التريند.. فيديو

قال الإعلامي محمد شبانة أن دعوة موسيماني لسحب قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية نوع من التكريم للمدرب الجنوب أفريقي بعد إنجازاته بالتتويج باللقب الأفريقي أخر موسمين.



وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC، اليوم، الثلاثاء: "التشكيك في قرعة إفريقيا الغرض منه ركوب التريند، لكنه تريند بايخ ومبتذل، وهل لو كانت هناك واقعة تزوير في القرعة هل كان يختار موسيماني لنفسه أقوى مجموعة بينما يقع الغريم التقليدي النادي الزمالك في مجموعة أسهل".



وأبدى شبانة انزعاجه من تداول شائعات عن التلاعب بالقرعة بينما من الصعوبة لمن يسحب أسماء الفرق أن يعرف ما هي الأسماء المتواجدة بداخلها خاصة أن القرعة كانت مذاعة على الهواء".

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة.

وتجدد لقاء الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي، بجانب تواجد ممثلي السودان الهلال والمريخ في المجموعة الأولى.

أما الزمالك فوقع في المجموعة الرابعة كل من الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين.