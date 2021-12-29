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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات موسيقية متنوعة في إكسبو 2020

صدى البلد

تتواصل فعاليات إكسبو 2020 دبي الثقافية والفنية، حيث قدم المغني وكاتب الكلمات، روني سركيس، اليوم، مجموعة كبيرة من أغنياته لجمهور إكسبو 2020 دبي في حفل أقيم وسط حضور واسع على مسرح دبي ميلينيوم.

وعلى أنغام الجيتار وقرع طبول، أدى سركيس المقيم في دبي، أغنياته باللغة الإنجليزية للجمهور في المسرح المميز، بينما عرض اسمه على شاشة عملاقة خلفه، بينما قابل الحضور في المسرح أغنياته بتصفيق حاد.

ويعد سركيس من المغنيين ذائعي الصيت في دولة الإمارات، ويقدم أغنياته بإيقاعات هادئة، وهي تتنوع بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الروك والبلوز.
وتمثل الموسيقى جزءا أساسيا من فعاليات إكسبو 2020 دبي، باعتبارها لغة عالمية تجمع الناس والثقافات.

الخوان على مسرح اليوبيل
في سياق  آخر أضفت فرقة الخوان أو the juans أجواء البهجة على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، الليلة، حيث مزجت أداءها الغنائي المميز مع موسيقى البوب روك المشهورة.


وعلى مدى أكثر من ساعتين، تفاعل الجمهور مع عزف وغناء الفرقة المتنوع، وعاشوا أجواء رومانسية حيث تشتهر الفرقة بأغاني الحب التي حصدت شهرة كبيرة.

 

الفرقة التي تأخذ من الفلبين مقرا لها، تتألف حاليًا من المطرب الرئيس والعازف كارل جيفارا، والمغني وعازف الجيتار الرئيس جابس ميندوزا، والمغني الفرعي، وعازف الجيتار تشيل أدريانو، وعازف الجيتار الصوتي، وعازف الجيتار آر جي كروز، وعازف الدرامز جوشوا كورونيل.

إكسبو 2020 روني سركيس دبي دبي ميلينيوم مسرح دبي

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