ليفربول يعلن إصابة "يورجن كلوب" بكورونا وغيابه عن لقاء تشيلسي

أعلن نادي (ليفربول) الإنجليزي إصابة مديره الفني يورجن كلوب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إيجابية المسحة التي أجراها.



وكتب نادي ليفربول الإنجليزي - على موقع المدونات المصغرة (تويتر) - إن يورجن كلوب لن يلحق بلقائنا مع تشسلسي يوم الأحد بعد إجراءه فحوصات أظهرت إيجابية مسحته وإصابته بالفيروس.

وأضاف النادي أن جميع أفراد الفريق بخير، ولا توجد إصاباته أخرى سوى كلوب.

يذكر أن كلوب أخطر النادي أنه يشعر بأعراض خفيفة قبل المباراة، وسيتم عزله، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بالفيروس.



ومن المقرر أن يلتقي ليفربول غدًا الأحد مع نظيره تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج"، في تمام الساعة السادسة والنصف عصرًا بتوقيت "القاهرة" في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.