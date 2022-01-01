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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الأميرية يطالبون المسئولين بعمل مطبات صناعية لوقف نزيف الحوادث

بين الناس
بين الناس

أرسل القارئ عبد العال موسى شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطبات صناعية بالمنطقة.

وقال موسى في شكواه نعاني نحن سكان حي الأميرية من عدم وجود مطبات صناعية مما تتسبب في  حدوث حوادث كثيرة يوميا ونحتاج إلى مطب صناعي بشارع درويش العربى ومطب صناعي فى شارع الكابلات أمام محل العسكرى ومطب صناعي آخر أمام  صيدلية الريس لوقف نزيف الحوادث اليومية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

حوادث اليوم مطب صناعي عمل مطبات صناعية حل مشاكل المواطنين كارثة إنسانية سكان الاميرية

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