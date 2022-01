إصابة والدتي بجلطة.. نيللي كريم تكشف أصعب لحظات حياتها خلال تصوير أعمالها

بالفيديو..

كشفت النجمة نيللي كريم، خلال لقائها مع برنامج نجاحهن، المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية، عن صعوبات واجهتها في أثناء تصوير أعمالها.

وقالت نيللي كريم: "اضطريت لاستكمال تصوير مسلسل سجن النساء، رغم إصابة والدتي بجلطة ،وهو ما كان صعبا للغاية ".

أضافت ": وفي مسلسل 100 وش عملت حادثة أثناء التصوير واتصبت وعملت عملية وصورت بعدها بثلاثة أيام ".

اختتمت :" بحب كواليس أعمالي وبتبسط لما أروح اماكن شعبية او بسيطة بستمتع جدا ، وببقي قاعدة مبسوطة وباخد جدا من الشخصيات دي" .

نيللي كريم تهنئ جمهورها بالعام الجديد في أحدث ظهور مع زوجها

هنأت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بمناسبة قدوم عام 2022، ونشرت صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورتهما:"Happy New Year 🎄I love you all".

وأكدت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد أنها بدأت اليوم الثلاثاء ، تصوير مشاهدها في مسلسها الرمضاني " “فاتن أمل حربي" وهو اسم مؤقت للمسلسل .

وكشفت نيللي كريم أنها تصور مشاهدها في منطقة شبرا الخيمة ، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث".

أوضحت : سأقوم بالتصوير لمدة ثلاثة أيام ، على أن أحصل على إجازة أول يوم في بداية السنة الجديدة".

المسلسل بطولة نيللي كريم ، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

انهيار نيللى كريم من البكاء خلال ظهورها مع مايا دياب

تحل الفنانة نيللى كريم ومايا دياب على برنامج “بصراحة مع” الذى ظهرت فيه نيللى كريم منهارة من البكاء بعد حديثها عن والدها.

وقالت نيللى كريم خلال البرومو الخاص بالحلقة المقرر أن تعرض يوم الاثنين المقبل : “ كنت دائما أقول لو والدى كان موجودا فى حياتى كانت حاجات كثير اتغيرت”.

أعلن المخرج محمد العدل عن بدء تصوير عمله المقرر أن يشارك به في موسم رمضان القادم وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب عبر صفحته: بسم الله الرحمن الرحيم ، مسلسل فاتن امل حربي ( اسم مؤقت ) ،انتاج جمال العدل ، تأليف ابراهيم عيسي ، رمضان 2022 ان شاء الله يا كريم يارب".

يتعاون الكاتب إبراهيم عيسى مع نيللي كريم، في مسلسلها الجديد كمؤلف للعمل، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج ماندو العدل.

وقدم إبراهيم عيسى عدد من الأفلام من تأليفه ومن بينها “صاحب المقام” لـ آسر ياسين ويسرا، و"الضيف" لـ خالد الصاوي وجميلة عوض، و"مولانا" لـ عمرو سعد، وغيرهم.