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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الماجستير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول  لطلاب الماجستير.

وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الأربعاء 12 من يناير الجاري.

وأضاف " شاهين " أن الجداول لامتحانات الفصل الدراسى الأول متاحة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والموقع الرسمى لكلية الآداب .

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بنسبة 95 %.. عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الأول بنظام بابل شيت

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استعدادات مكثفة بجامعة القاهرة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول


توجيهات مهمة من الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وجه باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.


كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستي

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