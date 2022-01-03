رئيس رابطة الأندية يرد على تصريحات كيروش بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز..فيديو



قال احمد دياب رئيس رابطة الأندية ، أنا لا اعرف ما الغرض خلف تصريحات كيروش بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز قائلا " نتمني التوفيق لمنتخب مصر واي شيء يريده الجهاز الفني لمنتخب مصر لمصلحة المنتخب سنقم بفعلة ".

واضاف دياب خلال مداخلة هاتفي في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الجميع اكد علي الالتزام بالأجندة الدولية وهذا من اجل إقامة المباريات الودية التي يلعبها المنتخب وبالتالي قمنا بعمل قرعة الدوري والجدول .

وأوضح أحمد دياب ، أن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لا يعني تأجيل المباراة ولكنة يعني تأجيل الدورة الـ8 وهي التي كانت ستلعب في التوقف حسب الأجندة ، الدوري الإنجليزي قرر عدم خروج أي لاعب إلا يوم 3 يناير واذا ما اخطر به الفيفا والاتحادات الأخرى ولا يمكن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية لأى سبب .