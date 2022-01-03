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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رابطة الأندية يرد على تصريحات كيروش بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز..فيديو

بطولة الأمم الأفريقية
بطولة الأمم الأفريقية


قال احمد دياب رئيس رابطة الأندية  ، أنا لا اعرف ما الغرض خلف تصريحات  كيروش بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز قائلا " نتمني التوفيق لمنتخب مصر واي شيء يريده الجهاز الفني لمنتخب مصر لمصلحة المنتخب سنقم بفعلة ".

واضاف دياب خلال مداخلة هاتفي في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الجميع اكد علي الالتزام بالأجندة الدولية وهذا من اجل إقامة المباريات الودية التي يلعبها المنتخب وبالتالي قمنا بعمل قرعة الدوري والجدول .

وأوضح أحمد دياب ، أن  تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لا يعني تأجيل المباراة ولكنة يعني تأجيل الدورة الـ8 وهي التي كانت ستلعب في التوقف حسب الأجندة ، الدوري الإنجليزي قرر عدم خروج أي لاعب إلا يوم 3 يناير واذا ما اخطر به الفيفا والاتحادات الأخرى ولا يمكن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية لأى سبب .

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