ابراهيم حجازي .. أسرة الراحل تقيم العزاء في مسجد المشير الأربعاء

شيعت اليوم الاثنين جنازة ابراهيم حجازي الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ بعد أن وفاته المنية صباح اليوم ، بعد مروره بوعكة صحية شديدة .

وقررت أسرة حجازي إقامة مراسم العزاء بعد غدا الأربعاء في مسجد المشير بقاعة السلام بالتجمع الخامس .

وتوفي صباح يوم الاثنين، الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي، متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

أعلن نجل الإعلامي إبراهيم حجازي وفاة والده علي على فيس بوك.

وأثار الخبر حالة من الحزن في الشارع الرياضي المصري، لما يملكه إبراهيم حجازي من رصيد كبير على الصعيد الإعلامي.

تخرج في كلية التربية الرياضية بالهرم عام 1967.

التحق بـمؤسسة الأهرام عام 1975.

حاز جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة عام 1985.

أسس مجلة الأهرام الرياضي في يناير عام 1990.

تقلد منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي لمدة 19 عاما.

أحد أبطال القوات المسلحة.

عضو مجلس الشيوخ المصري.

ناقد رياضي ومقدم برامج رياضية.

كان سببًا في تنظيم مؤسسة الأهرام البطولات الرياضية بالمناطق الأثرية والسياحية.

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب الصحفي/ إبراهيم حجازي - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الكاتب والناقد الكبير ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء استمرت أكثر من نصف قرن تاركا مسيرة إعلامية وإنسانية ملهمة".

‏‎وتابع وكيل مجلس النواب: "رحم الله الأخ والصديق إبراهيم حجازي أحد فرسان الصحافة النبلاء الذي تربي علي يديه أجيال من الصحفيين والكتاب الرياضيين أصحاب الأقلام اللامعة .. فقد كان الراحل مدرسة في الإعلام الرياضي و من جيل العظماء في الصحافة .. فقدنا كاتبا رائعا مهموما بالبسطاء ومحاربا عن قضايا وطنه و مقاتلا شجاعا من أبطال نصر أكتوبر العظيم".

‏‎وأضاف: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه وللوسط الصحفي والإعلامي - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.