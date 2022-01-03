عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابراهيم حجازي .. أسرة الراحل تقيم العزاء في مسجد المشير الأربعاء

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

شيعت اليوم الاثنين جنازة ابراهيم حجازي الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ بعد أن وفاته المنية صباح اليوم ، بعد مروره بوعكة صحية شديدة .

وقررت أسرة حجازي إقامة مراسم العزاء بعد غدا الأربعاء في مسجد المشير بقاعة السلام بالتجمع الخامس .

وتوفي صباح يوم الاثنين، الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي، متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

أعلن نجل الإعلامي إبراهيم حجازي وفاة والده علي على فيس بوك.

وأثار الخبر حالة من الحزن في الشارع الرياضي المصري، لما يملكه إبراهيم حجازي من رصيد كبير على الصعيد الإعلامي.

 

تخرج في كلية التربية الرياضية بالهرم عام 1967.

التحق بـمؤسسة الأهرام عام 1975.

حاز جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة عام 1985.

أسس مجلة الأهرام الرياضي في يناير عام 1990.

تقلد منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي لمدة 19 عاما.

أحد أبطال القوات المسلحة.

عضو مجلس الشيوخ المصري.

ناقد رياضي ومقدم برامج رياضية.

كان سببًا في تنظيم مؤسسة الأهرام البطولات الرياضية بالمناطق الأثرية والسياحية.

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب الصحفي/ إبراهيم حجازي - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الكاتب والناقد الكبير ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس الشيوخ الأستاذ  إبراهيم حجازي الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء استمرت  أكثر من نصف قرن تاركا مسيرة إعلامية وإنسانية ملهمة".

‏‎وتابع وكيل مجلس النواب: "رحم الله الأخ والصديق إبراهيم حجازي أحد فرسان الصحافة النبلاء الذي تربي علي يديه أجيال من الصحفيين والكتاب الرياضيين أصحاب الأقلام اللامعة .. فقد كان الراحل مدرسة في الإعلام الرياضي و من  جيل العظماء في الصحافة .. فقدنا كاتبا رائعا مهموما بالبسطاء ومحاربا عن قضايا وطنه و مقاتلا شجاعا من أبطال نصر أكتوبر العظيم".

‏‎وأضاف: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه وللوسط الصحفي والإعلامي  - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ترشيحاتنا

أعطتني مبلغا لضمانها في الحصول على قرض فهل هذا حرام؟ دار الإفتاء ترد

التعليم: غدا آخر فرصة لتسجيل بيانات طلاب المنازل

رسميًا.. تياجو سيلفا يمدد عقده مع تشيلسي لموسم إضافي

أول تعليق إثيوبي على استقالة حمدوك من رئاسة وزراء السودان

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

نجم منتخب مصر : مندهش من عدم انضمام طارق حامد وقفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

تسونامي كورونا يجتاح العالم.. ارتفاع مرعب في أعداد الإصابات والوفيات

700 ميجاواط .. إثيوبيا تستعد لبدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

ابراهيم حجازي .. أسرة الراحل تقيم العزاء في مسجد المشير الأربعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ