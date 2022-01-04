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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الإسماعيلي ينتقل إلى فاركو في الميركاتو

شكري نجيب
شكري نجيب

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن شكري نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي انتقل إلى فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار :" شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي اتفق مع فريق فاركو وينتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

في سياق آخر علق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعلى وقوع فاركو ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال عاطف حنفي، إن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات، هو احتكاك جيد وتجهيز للاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحرص مدير الكرة بنادي فاركو، على توجيه الشكر إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة.

وأجريت قرعة كأس رابطة الأندية، اليوم الإثنين، ووقع فريق فاركو ضمن المجموعة الثالثة مع أندية «الزمالك، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، طلائع الجيش، إنبي

فاركو كأس رابطة الأندية رابطة الأندية شكرى نجيب الاسماعيلي

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