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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي للسينما يحتفل بالعام الجديد وأعياد الميلاد بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

شارك المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة  د. عز الرجال فاروق، احتفالات المصريين ببداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة  .

قام مركز الثقافة السينمائية بتنظيم هذا اللقاء الذي حضره  القمص ابرام عبد السيد راعي كنيسة مارجرجس ود. عادل المراغي  امام وخطيب مسجد النور بالعباسية والأديبة والكاتبة نجلاء أحمد حسن  ومحسن عبد المجيد مدير عام ادارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم ولفيف من الشخصيات العامة  المهتمة بالفعاليات الفنية.

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وتخللت الاحتفالية زيارة الضيوف لمكتبة الثقافة السينمائية العريقة وقسم البحوث السينمائية  وعرض بالاحتفالية فيلم جبل الطير ومملكة الحسين للمخرج أيمن صفوت وعقب العرض ألقى كل من القمص ابرام ود. عادل المراغي كلمة تحدثا فيها عن رحلة العائلة المقدسة التي استمرت ٣ سنوات داخل مصر كما تحدثت الكاتبة نجلاء أحمد عن الموروث الشعبي والتراث داخل أروقة المساجد والكنائس المصرية.  

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة. وأشرفت علي اللقاء  الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وأقيمت الاحتفالية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وزارة التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد العام الميلادى الجديد رحلة العائلة المقدسة المركز القومي للسينما الثقافة السينمائية أعياد الميلاد المجيد

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