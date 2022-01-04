القومي للسينما يحتفل بالعام الجديد وأعياد الميلاد بمركز الثقافة السينمائية

شارك المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د. عز الرجال فاروق، احتفالات المصريين ببداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة .

قام مركز الثقافة السينمائية بتنظيم هذا اللقاء الذي حضره القمص ابرام عبد السيد راعي كنيسة مارجرجس ود. عادل المراغي امام وخطيب مسجد النور بالعباسية والأديبة والكاتبة نجلاء أحمد حسن ومحسن عبد المجيد مدير عام ادارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم ولفيف من الشخصيات العامة المهتمة بالفعاليات الفنية.

وتخللت الاحتفالية زيارة الضيوف لمكتبة الثقافة السينمائية العريقة وقسم البحوث السينمائية وعرض بالاحتفالية فيلم جبل الطير ومملكة الحسين للمخرج أيمن صفوت وعقب العرض ألقى كل من القمص ابرام ود. عادل المراغي كلمة تحدثا فيها عن رحلة العائلة المقدسة التي استمرت ٣ سنوات داخل مصر كما تحدثت الكاتبة نجلاء أحمد عن الموروث الشعبي والتراث داخل أروقة المساجد والكنائس المصرية.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة. وأشرفت علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وأقيمت الاحتفالية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

BCFE13F9-6B2C-437A-B631-C6A7081E9853

C622390D-6858-4345-A48C-25E94BA62600

57310030-956A-41C4-9553-F6F5B8B38571

F1513C29-70EB-4A92-A72B-0C8C14361423

6ADE31F3-DFB0-4BE9-82E2-A901EDF2EA21

BCD54244-E4CA-47B1-BBF5-ECF49F959B9E

A74CB3AE-05F4-46AA-86CD-AD6ACBEB5833

0CF8BC24-063D-4B63-A6FB-7D4FC1563B80

676ACAF9-6C39-4F92-BBCC-0BCED7855DD8

2A862167-B28F-471D-8F16-B84DBB5E5FEC

38BFB9E5-C7D8-4D35-9B6A-640D6A579896