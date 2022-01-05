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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 سنوات سجن ومليون جنيه غرامة.. برلماني يطالب بمعاقبة مافيا الغش في الدواء

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

عبَّر أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، عن استيائه بسبب الغش فى الدواء، مؤكد على ضرورة تغليظ العقوبة واجراء تعديل تشريعي لضمان ذلك.

 

وقال “ابو العلا” فى تصريح لـ"صدي البلد"، إن الدواء يستخدم فى شفاء المريض من الامراض التى يعاني منها ويعتبر طوق نجاه لهم فالمريض يتناوله من اجل الحصول علي صحة جيدة ولكن هناك بعض الأشخاص ضعفاء الضمير يقومون بغش هذه الادوية للحصول على الأموال وذلك يعتبر جريمة يجيب ان يعاقب عليها القانون بشدة.

 

توقيع غرامة مليون جنيه

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة ضرورة تغليظ العقوبة  لـ تصل إلى الحبس 5 سنوات وتوقيع غرامة مليون جنيه ، لكل من يقوم باستخدام اى وسيلة من اجل غش الادوية.

 

ومن جانبه أكد  الدكتور أحمد  الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن هناك اتجاها لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت.

 

وقال الخطيب خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم إبلاغ النيابة الغامة بشأنها.


وشدد على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صرف الأدوية من الصيدليات دون روشتة الطبيب.

 

وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بضرورة استصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات  المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات، واقتصار الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.


وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى خطورة تناول المضادات الحيوية، قائلا: “نص البلد بتاخد أدوية في الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا”.

وكان النائب عاطف مغاوري مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال خلال اجتماع اللجنة: “إننا فى حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات”.

مجلس النواب التواصل الاجتماعي وزارة الصحة أيمن أبو العلا التفتيش الصيدلي المضادات الحيوية

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