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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. لطيفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

لطيفة
لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة ساحرة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وأحيت الفنانة التونسية  لطيفة حفلها ضمن فعاليات إكسبو دبي، وحيدة على المسرح، وسط غياب أعضاء فرقتها الموسيقية والمايسترو بعد التأكد من إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، وحجزهم داخل الفندق. 

وقالت لطيفة على المسرح، إنها حرصت على إحياء الحفل في موعده تكريما لاسم بلادها تونس وللجمهور الذي حرص على حضور الحفل، بعد التأكد من سلبية تحاليلها الخاصة. 

وأشارت لطيفة إلى أن هذا الحفل يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتقها، خصوصاً أنها تحتفي بدولتها وتغني في الحدث العالمي الأضخم "إكسبو"، خاصة أن الحفل أقيم في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا، وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها الذين وصل عددهم إلى ١٠ آلاف شخص.

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