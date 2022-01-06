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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

مها ابو عوف
مها ابو عوف

رحلت عن عالمنا الفنانة مها ابو عوف، عن عمر ناهز ال ٦٥ عام بعد صراع مع المرض، نستعرض ابرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي: 

مها هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

وتزوجت من الموسيقار عمر خورشيد، ولن لم يستمر زواجهما طويلا".

قدمت العديد من المسلسلات كان اخرها الحرير المخملي، بينما قدمت سلسلة من الاعمال الدرامية الاخرى من بينها :

  • فوق السحاب
  • نسر الصعيد
  • هربانة منها
  • لا تطفئ الشمس
  • إمبراطورية  مين
  • الخواجة عبد القادر
  • الزناتي مجاهد
  • يوميات ونيس (ج7، 8)

 

  • سامحني يا زمن
  • نسر الصعيد
  • هربانة منها
  • لا تطفئ الشمس
  • إمبراطورية مين
  • خوات دنيا
  • الخواجة عبد القادر
  • الزناتي مجاهد
  • يوميات ونيس (ج7، 8)

اما الافلام قدمت  :

  • كازانوفا
  • زي النهاردة
  • الصعاليك
  • سوء تفاهم
  • امير البحار
  • من نظرة عين
  • لا تظلموا النساء
مها أبو عوف الفنانة مها أبو عوف المرض عزت ابو عوف الفنان عزت أبو عوف الفور إم

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