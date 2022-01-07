عضو اتحاد الكرة يكشف سر اختيار حازم إمام و بركات لمنصب مشرفي المنتخب الأول والأوليمبي

أكد محمد حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة أن الاتحاد قرر اختيار حازم إمام ليصبح المشرف العام على المنتخب الأول ومحمد بركات ليكون المشرف على المنتخب الأوليمبي .

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن حازم إمام و بركات لديهم خبره كبيره خاصة وأنهم كانوا لاعبان كبار وصنعوا تاريخ مع أنديتهم .

وتابع أن جلسه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت مثمره حيث أكد له أعضاء الاتحاد دعمهم الكامل له وحرصهم علي تحقيق جميع طلباته .

وتابع أن المران شهد جديه و تركيز من اللاعبين وإصرارا شديدا على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.