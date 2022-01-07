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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو اتحاد الكرة يكشف سر اختيار حازم إمام و بركات لمنصب مشرفي المنتخب الأول والأوليمبي

صدى البلد

أكد محمد حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة أن الاتحاد قرر اختيار حازم إمام ليصبح المشرف العام على المنتخب الأول ومحمد بركات ليكون المشرف على المنتخب الأوليمبي .

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن حازم إمام و بركات لديهم خبره كبيره خاصة وأنهم كانوا لاعبان كبار وصنعوا تاريخ مع أنديتهم .

وتابع أن جلسه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت مثمره  حيث أكد له أعضاء الاتحاد دعمهم الكامل له وحرصهم علي تحقيق جميع طلباته .

وتابع أن المران شهد جديه و تركيز من اللاعبين وإصرارا شديدا على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

كأس الأمم الافريقية اتحاد الكرة محمد بركات حازم امام المنتخب الاوليمبى أون تايم سبورت

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عضو اتحاد الكرة يكشف سر اختيار حازم إمام و بركات لمنصب مشرفي المنتخب الأول والأوليمبي

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