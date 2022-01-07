"الاتصال والهيمنة الثقافية" بثقافة حسن فتحى بالأقصر

عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الاتصال والهيمنة الثقافية" وتحدث سيد صدقى عن الهيمنة الثقافية مفهومها وأهدافها وصورها وأشكالها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية للرسم بعنوان "رسومات فرعونية" تنفيذ محمد إبراهيم محمد.

ورش عمل

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "فضل العلم للعلماء" وتحدث الشيخ محمود لطفي عن العلم ومكانته في الأمم ومكانته في الدين الإسلامي وإرتباط الدين بالعلماء، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "دور المرأة المصرية فى بيئة العمل" وتحدثت د. إيمان فؤاد عن تكريم الأديان السماوية لمكانة المرأة ومعنى كلمة بيئة

وأنواع البيئات" طبيعية، بيلوجية، بشرية" وأنواع بيئات العمل ودور المرأة في كل منها "التعليم، السياسة، الصناعة، العمل الإجتماعي والتطوعي"، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان" طرق الوقاية من الفيروسات المعدية" وأوضحت د. أية محمد تعريف عن فيروس كورونا وطرق أنتقال العدوي وما هي الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا وأهمية تقوية المناعة لدي الأطفال، وذلك بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات، وعقدت محاضرة بعنوان "المواطنة في الإسلام " وتحدث الشيخ رمضان عبدالله موسى عن حق المواطنة للجميع والأمن في الوطن وحق المواطن العيش في سلام.

وقد أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الفن القبطي" وتحدث خالد حلمى الطاهر عن نشأته وتعريفه وأهم خصائصه، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان"لقاح كورونا وإنخفاض معدلات الإصابة" وأوضح د. عمرو محمد عمار فوائد الحصول على لقاح كورونا ودور الدولة في نشر الوعى الخاص للقاح كورونا ودور اللقاح فى إنخفاض معدل الإصابة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافه حاجر العديسات محاضره بعنوان "عيد النصر" وأوضح حسن عبد الباري متى كان عيد النصر وإنتصارهم على العدوان الثلاثي وإجتماع الدول الغربية والدول التى شنت الهجوم على مصر "بريطانيا، ألمانيا، إسرائيل".

بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة "ذات الرداء الأحمر" للمؤلف د. سمير سرحان أداء سارة عبد الوهاب، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة حكي عن "المرأة" سردها حمادي أحمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" ناقة صالح" سردتها أسماء محمود، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي فني للأطفال بالقرية لاكتساب المعلومات عند الأطفال وتوزيع جوائز للأطفال المشاركين أداره أبو الحجاج محمد، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة لعمل الصلصال نفذتها فاطمة عبد الكريم.

