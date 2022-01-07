عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الاتصال والهيمنة الثقافية" بثقافة حسن فتحى بالأقصر

صدى البلد

 عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الاتصال والهيمنة الثقافية" وتحدث سيد صدقى عن الهيمنة الثقافية مفهومها وأهدافها وصورها وأشكالها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية للرسم بعنوان "رسومات فرعونية" تنفيذ محمد إبراهيم محمد.

 

ورش عمل

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "فضل العلم للعلماء" وتحدث الشيخ محمود لطفي عن العلم ومكانته في الأمم ومكانته في الدين الإسلامي وإرتباط الدين بالعلماء، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "دور المرأة المصرية فى بيئة العمل" وتحدثت د. إيمان فؤاد عن تكريم  الأديان السماوية لمكانة المرأة ومعنى كلمة بيئة
وأنواع البيئات" طبيعية، بيلوجية، بشرية" وأنواع بيئات العمل ودور المرأة في كل منها "التعليم، السياسة، الصناعة، العمل الإجتماعي والتطوعي"، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان" طرق الوقاية من الفيروسات المعدية" وأوضحت د. أية محمد تعريف عن فيروس كورونا وطرق أنتقال العدوي وما هي الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا وأهمية تقوية المناعة لدي الأطفال، وذلك بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات، وعقدت محاضرة بعنوان "المواطنة في الإسلام " وتحدث الشيخ رمضان عبدالله موسى عن حق المواطنة للجميع والأمن في الوطن وحق المواطن العيش في سلام.

وقد أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الفن القبطي" وتحدث خالد حلمى الطاهر عن نشأته وتعريفه وأهم خصائصه، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان"لقاح كورونا وإنخفاض معدلات الإصابة" وأوضح د. عمرو محمد عمار فوائد الحصول على لقاح كورونا ودور الدولة في نشر الوعى الخاص للقاح كورونا ودور اللقاح فى إنخفاض معدل الإصابة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافه حاجر العديسات محاضره بعنوان "عيد النصر" وأوضح حسن عبد الباري متى كان عيد النصر وإنتصارهم على العدوان الثلاثي وإجتماع الدول الغربية والدول التى شنت الهجوم على مصر "بريطانيا، ألمانيا، إسرائيل".

بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة "ذات الرداء الأحمر" للمؤلف د. سمير سرحان أداء سارة عبد الوهاب، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة حكي عن "المرأة" سردها حمادي أحمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" ناقة صالح" سردتها أسماء محمود، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي فني للأطفال بالقرية لاكتساب المعلومات عند الأطفال وتوزيع جوائز للأطفال المشاركين أداره أبو الحجاج محمد، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة لعمل الصلصال نفذتها فاطمة عبد الكريم.
 

قصر ثقافة قصر ثقافة حسن فتحى الاتصال والهيمنة الثقافية رسومات فرعونية رسومات الأطفال

ترشيحاتنا

كيف سيحتفل أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد بدون قيود كورونا؟

رئيس كازاخستان: تمت استعادة النظام الدستوري في معظمه

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

خالد الدرندلي: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهذا موقفنا من أزمة الأهلي

أخبار التكنولوجيا| جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية.. وهذا الهاتف يحقق لسامسونج مبيعات هائلة

بفرمان موسيماني .. صلاح محسن لن يغادر القلعة الحمراء ورسالة حاسمة من عبد الحفيظ للدوليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ