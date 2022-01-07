أحمد أيمن منصور يعلن عن توقيع لـ الأهلي وسر توقف الصفقة

كشف أحمد أيمن منصور نجم فريق بيراميدز عن كواليس توقيعه لـ الأهلي خلال فترة لعبه لـ المصري البورسعيدي .

وأكد احمد ايمن في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” انه وقع بالفعل لـ الأهلي أثناء فترة لعبه لـ المصري مشددا أن إصابته بـ قطع في الرباط الصليبي عقب نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري حالت دون إتمام الصفقة .

وتابع انه عقب اصابته توقفت المفاوضات وفشلت الصفقة مشددا أن فترة لعبه لـ المصري كانت الأفضل .

وأكمل أن لديه العديد من العروض في الوقت الحالي من أندية مصرية وسعودية وكويتيه مشددا أن الأنسب بالنسبه له هو الدوري المصري والافضل هو التجديد لـ بيراميدز.

وتابع ان حسام حسن مدرب المصري السابق كان له تاثير كبير في تطوير مهاراته وكان يعامله كابن له.