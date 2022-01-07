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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى ظل دعوة الرئيس السيسي بإعادة إحيائها..

خبير اقتصادي يطالب بتوفير وثيقة تأمينية متخصصة لأصحاب الحرف التراثية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد معرض الحرف التراثية باسوان

قال الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفقد  معرض الحرف التراثية في محافظة  أسوان  خلال افتتاح المشروعات التنموية المختلفة فى أسبوع الصعيد  يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتراث الصعيد من حرف وصناعات يدوية وتراثية.

 

وأوضح الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك طفرة ستشهدها صناعة الحرف التراثية خلال الفترة المقبلة فى ظل تخصيص مدينة للتراث بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى أكد على تواجدها الرئيس السيسي بأنها ستكون على أعلى مستوى وتستهدف مشاركة المحترفين فى تلك الصناعات ذات الجودة العالية ؛ لعرض منتجاتهم وإتاحة الفرصة لتسويقها .

 

وتابع الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي: أن الدعوة  نحو  إعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية يعكس خطة الدولة نحو الحفاظ على التراث وإحيائه ولفت أنظار الأجيال الجديدة إلى أهمية هذه الصناعات لما تمثله من أهمية، و التى من بينها  المشغولات اليدوية  مثل صناعة الفخار و المنسوجات والمفروشات اليدوية، وصناعة السجاد اليدوي.

 

وثيقة تأمينية

وطالب الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي على بتوفير وثيقة تأمينية متخصصة لأصحاب تلك الصناعات الحرفية والتراثية المميزة لتغطية احتياجات أصحابها من تطوير ومشاركة فى المعارض لتسويق منتجاتها موضحا  الحاجة إلى  إتاحة الفرصة للمواطنين للوصول إلى هذه المنتجات التراثية  من خلال المعارض المتخصصة ومنافذ البيع.

 

وشدد الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالي على أهمية  تطوير  تلك الصناعات اليدوية والحرفية حيث  تمثل 90% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة  مما يشكل ضرورة رفع كفاءة العمالة بتلك الصناعات لزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا.

الحرف التراثية محافظة أسوان الرئيسي السيسي صناعات يدوية الصناعات

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خبير اقتصادي يطالب بتوفير وثيقة تأمينية متخصصة لأصحاب الحرف التراثية

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